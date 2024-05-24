"Бешикташ" стал 11-кратным обладателем Кубка Турции

Футболисты "Бешикташа" в добавленное время вырвали победу у "Трабзонспора" в финальном матче Кубка Турции по футболу.

Футболисты "Бешикташа" в добавленное время вырвали победу у "Трабзонспора" в финальном матче Кубка Турции по футболу.

Как передает Report , встреча на Олимпийском стадионе имени Ататюрка завершилась со счетом 3:2.

Счет на 13-й минуте открыл игрок "Трабзонспора" Пол Онуачу, "статус-кво" на 45-й минуте восстановил Рашид Геззал, после чего уже на 54-й минуте Салих Учан вывел "черно-белых" вперед. За минуту до завершения основного времени Николя Пепе забил второй гол своей команды и сравнял счет.

Однако, на 4-й добавленной минуте Али Мохамед Аль-Мусрати забил победный гол своей команды, который принес "Бешикташу" 11-й титул обладателя Кубка Турции.