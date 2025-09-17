"Бенфика" после поражения от "Карабаха" уволила главного тренера

Португальская "Бенфика" отправила в отставку главного тренера Бруну Лаже после поражения от агдамского "Карабаха" в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт лиссабонской команды, об этом заявил президент клуба Руй Кошта.

"Я хочу сообщить всем болельщикам "Бенфики", что мы только что достигли соглашения с Бруну Лаже, который с сегодняшнего дня больше не является главным тренером. Я хотел бы поблагодарить Бруну за все, что он старался сделать для "Бенфики"... Но, к сожалению, время пришло, настало время перемен", - сказал журналистам Руй Кошта в пресс-центре на стадионе "Эштадиу да Луш", где и прошла игра с агдамцами.

Напомним, что "Карабах" одержал первую в своей истории победу в основных стадиях Лиги чемпионов УЕФА со счетом 3:2. "Скакуны" отыгрались, проигрывая на 16-ой минуте со счетом 2:0.

На 6-й минуте встречи игрок хозяев Энцо Барренечеа открыл счет. Спустя 10 минут Вангелис Павлидис увеличил преимущество своей команды до двух мячей, однако на 30-й минуте полузащитник "Карабаха" Леандро Андраде отыграл один из пропущенных мячей. В первом тайме других мячей забито не было.

Вторая половина игры началась со стремительных атак агдамцев, что дало результат уже на 48-й минуте - отличился Камило Дуран. На 86-й минуте встречи Алексей Кащук забил победный гол "Карабаха".