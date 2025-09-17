"Benfika" "Qarabağ"a məğlubiyyətdən sonra baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    Futbol
    17 sentyabr, 2025
    • 08:07
    Benfika Qarabağa məğlubiyyətdən sonra baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb

    Portuqaliyanın "Benfika" klubu "Qarabağ"a uduzduqları UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin ilk oyunundan sonra baş məşqçisi Brunu Laje ilə yollarını ayırıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Lissabon təmsilçisinin prezidenti Ruy Koşta açıqlama verib.

    O, bunun üçün təəssüfləndiyini bildirib. 

    Funksioner həftəsonunadək yeni baş məşqçinin təyin ediləcəyini sözlərinə əlavə edib. Qeyd edək ki, "Qarabağ" səfərdə rəqibini 3:2 hesabı ilə üstələyib.

