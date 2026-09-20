Беллингем согласовал новый контракт с "Реалом"

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем согласовал новый долгосрочный контракт со своим клубом.

Как передает Report, об этом сообщает инсайдер Николо Скиру.

По его данным, новое соглашение со "сливочными" рассчитано до 2032 года.

Срок действия нынешнего контракта 23-летнего англичанина истекает летом 2029 года.

Отметим, что Дж. Беллингем защищает цвета мадридского клуба с 2023 года. Полузащитник провел в составе мадридцев 147 матчей, забил 49 голов и отдал 36 результативных передач.