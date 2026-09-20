Cud Bellinqem "Real"la müqaviləsinin müddətini uzatmağa yaxındır
Futbol
- 20 sentyabr, 2026
- 14:24
İspaniyanın "Real" klubu yarımmüdafiəçisi Cud Bellinqemlə müqavilənin müddətini uzatmağa yaxındır.
"Report"un insayder Nikolo Şiraya istinadən məlumatına görə, yeni sözləşmə 2032-ci ilə qədər nəzərdə tutulub.
23 yaşlı ingiltərəli futbolçunun hazırkı müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilin yayına qədərdir.
Qeyd edək ki, C.Bellingem 2023-cü ildən Madrid təmsilçisinin şərəfini qoruyur. Yarımmüdafiəçi "Kral klubu"nun heyətində 147 matçda forma geyinib, 49 qol vurub və 36 məhsuldar ötürmə verib.
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