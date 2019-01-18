Баку. 18 января. REPORT.AZ/ "Барселону" могут исключить из розыгрыша Кубка Испании в этом сезоне.

Как сообщает Report со ссылкой на Marca, в Федерации футбола Испании подтвердили, что "Барселона" нарушила регламент в Кубке Испании.

В федерации отметили, что "Барселона" не должна была задействовать защитника Хуана Мовилье в первом гостевом матче 1/8 финала Кубка Испании с "Леванте" (1:2) в связи с тем, что игрок ещё не отбыл дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек в матчах за вторую команду клуба.

По информации издания, "Барселона" с этим не согласна и считает, что футболист мог быть задействован в матче. В каталонском клубе отмечают также, что обвинения должны были быть предъявлены в первые 48 часов после завершения матча, однако этого сделано не было.

Напомним, в декабре 2015 года "Реал" был исключён из Кубка Испании из-за выхода полузащитника Дениса Черышева на поле в первом матче 1/16 финала турнира с "Кадисом" (3:1).