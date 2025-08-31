    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Си Цзиньпин Китай

    Барселона зарегистрировала вратаря Щесного в Ла Лиге

    Испанская "Барселона" официально зарегистрировала вратаря Войцеха Щенсного в Ла Лиге.

    Как сообщает Report со ссылкой на издание AS, 35-летний голкипер сможет выйти на поле в матче III тура против "Райо Вальекано".

    Каталонский клуб смог заявить польского вратаря для участия в матчах чемпионата Испании после того, как Иньяки Пенья перешел в "Эльче" на правах аренды

    Отметим, что Войцех Щенсный перешел в "Барселону" после возобновления карьеры в октябре прошлого года.

