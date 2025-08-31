"Барселона" зарегистрировала вратаря Щесного в Ла Лиге

Испанская "Барселона" официально зарегистрировала вратаря Войцеха Щенсного в Ла Лиге.

Как сообщает Report со ссылкой на издание AS, 35-летний голкипер сможет выйти на поле в матче III тура против "Райо Вальекано".

Каталонский клуб смог заявить польского вратаря для участия в матчах чемпионата Испании после того, как Иньяки Пенья перешел в "Эльче" на правах аренды

Отметим, что Войцех Щенсный перешел в "Барселону" после возобновления карьеры в октябре прошлого года.