"Барселона" зарегистрировала вратаря Щесного в Ла Лиге
Футбол
- 31 августа, 2025
- 17:04
Испанская "Барселона" официально зарегистрировала вратаря Войцеха Щенсного в Ла Лиге.
Как сообщает Report со ссылкой на издание AS, 35-летний голкипер сможет выйти на поле в матче III тура против "Райо Вальекано".
Каталонский клуб смог заявить польского вратаря для участия в матчах чемпионата Испании после того, как Иньяки Пенья перешел в "Эльче" на правах аренды
Отметим, что Войцех Щенсный перешел в "Барселону" после возобновления карьеры в октябре прошлого года.
Последние новости
18:13
Министр обороны Израиля заявил о ликвидации пресс-секретаря военного крыла ХАМАСДругие страны
17:59
Путин на встрече с Пашиняном заявил о накопленных вопросах для обсуждения - ОБНОВЛЕНОДругие страны
17:53
Мерц считает, что российско-украинский конфликт может продлиться еще долгоДругие страны
17:34
Видео
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в банкете в честь глав государств и правительств и их супруг в ТяньцзинеВнешняя политика
17:30
В море в Новханы утонул 6-летний ребенокПроисшествия
17:13
СМИ: В ФРГ хотят ужесточить санкции за отказ получателей пособий от работыДругие страны
17:04
"Барселона" зарегистрировала вратаря Щесного в Ла ЛигеФутбол
16:56
Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд посетил ЛачынВнешняя политика
16:42
Фото
Видео