"Barselona" qapıçısını La Liqada qeydiyyatdan keçirib
Futbol
- 31 avqust, 2025
- 16:20
İspaniya təmsilçisi "Barselona" qapıçısı Voytsex Şensnını La Liqanın iştirak ərizəsində qeydiyyatdan keçirib.
"Report" "AS" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, 35 yaşlı qolkiper III turda "Rayo Valyekano"ya qarşı keçiriləcək matçda meydana çıxa bilər.
Kataloniyalılar digər qapıçısı İnyaki Penyanı icarə əsasında "Elçe"yə (İspaniya) göndərdikdən sonra Şensnının əsas heyətdə meydana çıxacağı gözlənilir.
Qeyd edək ki, Voytsex Şensnı ötən il oktyabrda karyerasını bərpa etdikdən sonra "Barselona"ya transfer olub.
