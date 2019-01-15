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    "Барселона" стала первым клубом в мире, который тратит на зарплаты футболистов более 500 млн евро в год

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Определилась общая сумма зарплаты, выданной "Барселоной" футболистам в 2018 году.   

    Как сообщает Report со ссылкой на издание AS, в 2018 году каталонский клуб выплатил зарплаты футболистам на общую сумму в 562 млн евро.

    Затраты "Барселоны" на заработную плату увеличились на 42% по сравнению с предыдущим годом.

    Таким образом, "Барселона" стала первым клубом в мире, который тратит на зарплаты более 500 млн евро в год.

    В прошлом году команда вовлекла в состав Филиппе Коутиньо из "Ливерпуля", Усмана Дембеле из "Боруссии" (Дортмунд) и продлил контракт со звездным футболистом Лионелем Месси. 

    Отметим, что ранее "Барселона" стала первым клубом в истории с самым крупным годовым доходом.

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