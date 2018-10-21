"Барселона" подтвердила, что Месси, скорее всего, не сыграет с "Реалом"

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси может пропустить около трёх недель.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Футболист получил травму руки в матче девятого тура чемпионата Испании с «Севильей» (4:2), и был заменён в середине первого тайма. Сразу со стадиона Месси увезли в больницу, где ему диагностировали перелом лучевой кости правой руки.

Таким образом, аргентинец может пропустить матчи Примеры с «Реалом» (28 октября) и «Райо Вальекано» (4 ноября), а также обе встречи Лиги чемпионов с «Интером» (24 октября и 6 ноября).

Напомним, что благотворительный фонд нападающего сборной Аргентины и "Барселоны" Лионеля Месси и фонд SNF выделили 2,6 млн евро на строительство отделения детского онкологического центра, который будет расположен в столице Каталонии.