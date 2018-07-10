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    "Барселона" осуществила трансфер футболиста бразильского клуба

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Испанская "Барселона" объявила о переходе из "Гремио" полузащитника Артура Рамоса. 

    Как сообщает Report, каталонский клуб заплатит за 21-летнего футболиста 31 млн евро, ещё 9 млн евро предусмотрены в качестве бонусов.

    Артур подписал с "Барселоной" контракт сроком на шесть лет, сумма отступных в его соглашении составляет 400 млн евро.

    Отметим, что в нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Артур принял участие в 7 матчах в составе "Гремио", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

    В прошедшем сезоне "Барселона" финишировала на первом месте в турнирной таблице испанской Примеры, а также завоевала Кубок Испании.

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