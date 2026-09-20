"Барселона" обыграла "Севилью" благодаря хет-трику Рафиньи

"Барселона" в гостях со счетом 3:1 обыграла "Севилью" в матче чемпионата Испании. Встреча прошла в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан".

Как передает Report, в составе победителей хет-триком отметился Рафинья, забивший на 22-й, 52-й и 69-й минутах. У "Севильи" единственный мяч на 19-й минуте забил Юссуфа Фофана.

Рафинья оформил хет-трик во втором матче подряд. 16 сентября в игре чемпионата Испании с "Расингом" (7:2) бразильский вингер также забил три гола.

"Барселона" является единоличным лидером чемпионата Испании. Команда одержала семь побед в семи матчах и набрала 21 очко. "Севилья" занимает пятое место в турнирной таблице с 13 очками.

В следующем матче 10 октября "Барселона" примет "Хетафе", а "Севилья" 12 октября на выезде сыграет с "Леванте".