Демир Мехмет: Я очень сожалею о совершенном мной преступлении

Гражданин Турции Демир Мехмет, помилованный распоряжением президента Ильхама Алиева от 23 сентября, заявил, что сожалеет о совершенном им преступлении.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, он поблагодарил президента Ильхама Алиева за помилование.

Д. Мехмет сообщил, что отбывал наказание около 18 месяцев:

"Выражаю благодарность нашему президенту Ильхаму Алиеву. Я очень сожалею о совершенном мной преступлении".

На основании распоряжения о помиловании освобождены осужденные к различным срокам наказания, в том числе отбывающие наказание в Нахчыванской Автономной Республике.