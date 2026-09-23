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    Демир Мехмет: Я очень сожалею о совершенном мной преступлении

    Внутренняя политика
    • 23 сентября, 2026
    • 16:20
    Демир Мехмет: Я очень сожалею о совершенном мной преступлении

    Гражданин Турции Демир Мехмет, помилованный распоряжением президента Ильхама Алиева от 23 сентября, заявил, что сожалеет о совершенном им преступлении.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, он поблагодарил президента Ильхама Алиева за помилование.

    Д. Мехмет сообщил, что отбывал наказание около 18 месяцев:

    "Выражаю благодарность нашему президенту Ильхаму Алиеву. Я очень сожалею о совершенном мной преступлении".

    На основании распоряжения о помиловании освобождены осужденные к различным срокам наказания, в том числе отбывающие наказание в Нахчыванской Автономной Республике.

    Помилование осужденных в Азербайджане
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