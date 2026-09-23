Демир Мехмет: Я очень сожалею о совершенном мной преступлении
Внутренняя политика
- 23 сентября, 2026
- 16:20
Гражданин Турции Демир Мехмет, помилованный распоряжением президента Ильхама Алиева от 23 сентября, заявил, что сожалеет о совершенном им преступлении.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, он поблагодарил президента Ильхама Алиева за помилование.
Д. Мехмет сообщил, что отбывал наказание около 18 месяцев:
"Выражаю благодарность нашему президенту Ильхаму Алиеву. Я очень сожалею о совершенном мной преступлении".
На основании распоряжения о помиловании освобождены осужденные к различным срокам наказания, в том числе отбывающие наказание в Нахчыванской Автономной Республике.
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