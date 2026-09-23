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    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Əfv olunan Türkiyə vətəndaşı: Törətdiyim cinayətə görə çox peşmanam

    Daxili siyasət
    • 23 sentyabr, 2026
    • 16:03
    Əfv olunan Türkiyə vətəndaşı: Törətdiyim cinayətə görə çox peşmanam

    Prezident İlham Əliyevin sentyabrın 23-də imzaladığı "Məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında" Sərəncama uyğun olaraq əfv edilən Türkiyə vətəndaşı Demir Mehmet törətdiyi cinayətə görə peşman olduğunu bildirib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, o, azadlığa buraxıldığı üçün Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib.

    D.Mehmet təxminən 18 ay cəza çəkdiyini deyib:

    "Allah İlham Əliyevdən razı olsun. Anamın duası qəbul edildi. Tərətdiyim cinayətə görə çox peşmanam. Hamıya deyirəm ki, cinayətdən uzaq durun. Biz peşmanıq, başqa kiminsə peşman olmasını istəmərik. Allah kimsəyə belə bir şey yaşatmasın".

    Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin bu gün imzaladığı Əfv Sərəncamı 20 nəfərə şamil edilib. Onlardan 19-u azadlıqdan məhrum edilmiş, 1-i isə azadlığı məhdudlaşdırılmış məhkumlardır.

    İlham Əliyev Əfv sərəncamı Türkiyə vətəndaşları Naxçıvan Muxtar Respublikası
    Демир Мехмет: Я очень сожалею о совершенном мной преступлении
    MiniBoss
    MiniBoss

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