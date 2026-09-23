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    Юрий Максимов назначен главным тренером "Араз-Нахчывана"

    Футбол
    • 23 сентября, 2026
    • 16:28
    Юрий Максимов назначен главным тренером Араз-Нахчывана

    "Араз-Нахчыван" назначил украинского специалиста Юрия Максимова главным тренером.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на клуб.

    Соглашение рассчитано до конца сезона 2026-2027 годов. Максимов сменил на этом посту Джавида Гусейнова.

    58-летний специалист в разные годы возглавлял "Ворсклу", "Днепр-1", "Полесье", "Тараз", "Мордовию", "Металлург", "Кривбасс", "Оболонь" и ЦСКА (Киев). С декабря 2017 года по июль 2018 года он был главным тренером "Кешли" (ныне "Шамахы") и выиграл Кубок Азербайджана.

    Юрий Максимов ФК Араз-Нахчыван
    "Araz-Naxçıvan" baş məşqçi postuna Yuri Maksimovu təyin edib
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