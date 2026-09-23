Юрий Максимов назначен главным тренером "Араз-Нахчывана"

"Араз-Нахчыван" назначил украинского специалиста Юрия Максимова главным тренером.

Об этом сообщает Report со ссылкой на клуб.

Соглашение рассчитано до конца сезона 2026-2027 годов. Максимов сменил на этом посту Джавида Гусейнова.

58-летний специалист в разные годы возглавлял "Ворсклу", "Днепр-1", "Полесье", "Тараз", "Мордовию", "Металлург", "Кривбасс", "Оболонь" и ЦСКА (Киев). С декабря 2017 года по июль 2018 года он был главным тренером "Кешли" (ныне "Шамахы") и выиграл Кубок Азербайджана.