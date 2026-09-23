İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Araz-Naxçıvan" baş məşqçi postuna Yuri Maksimovu təyin edib

    Futbol
    • 23 sentyabr, 2026
    • 16:13
    Araz-Naxçıvan baş məşqçi postuna Yuri Maksimovu təyin edib

    "Araz-Naxçıvan" baş məşqçi postuna Yuri Maksimovu təyin edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klub məlumat yayıb.

    Ukraynalı mütəxəssislə anlaşma 2026/2027 mövsümünün sonuna qədər nəzərdə tutulub.

    O, bu postda Cavid Hüseynovu əvəzləyib.

    Y.Maksimov müxtəlif illərdə "Vorskla", "Dnepr-1", "Polose", "Taraz", "Mordoviya", "Metallurq", "Krivbass", "Obolon", ÇSKA (Kiyev) komandalarında baş məşqçi vəzifəsində çalışıb.

    58 yaşlı mütəxəssis 2017-ci ilin dekabrından 2018-ci ilin iyuluna qədər "Keşlə"nin (indiki "Şamaxı") baş məşqçisi olub, Azərbaycan Kubokunu qazanıb.

    Yuri Maksimov Cavid Hüseynov Araz-Naxçıvan FK
    Юрий Максимов назначен главным тренером "Араз-Нахчывана"
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    01:50

    Azərbaycan və Dominikan arasında viza rejimi ləğv olunub

    Xarici siyasət
    01:41

    Ərdoğan: BTC və TANAP etibarlı dəhlizlərdir

    Energetika
    01:13

    Azərbaycan klubları minifutbol üzrə Çempionlar Liqasında mübarizəyə başlayıb

    Futbol
    01:05

    Əraqçi Vadefulla görüşdə BMT və Aİ-ni tənqid edib

    Region
    00:53

    Azərbaycan və İraq regional və beynəlxalq platformalarda əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    00:37

    Ceyhun Bayramov: TRIPP regional əlaqələrin inkişafına və sülhün möhkəmləndirilməsinə töhfə verəcək

    Xarici siyasət
    00:26

    Azərbaycan və Baham adaları arasında siyasi məsləhətləşmələr haqqında memorandum imzalanıb

    Xarici siyasət
    00:11

    Hörmüz boğazında yük gəmisi zərbəyə məruz qalıb, ölən var

    Digər ölkələr
    23:54

    Ceyhun Bayramov kiprli həmkarı ilə Cənubi Qafqazda sülh prosesini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti