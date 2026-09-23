"Araz-Naxçıvan" baş məşqçi postuna Yuri Maksimovu təyin edib
Futbol
- 23 sentyabr, 2026
- 16:13
"Araz-Naxçıvan" baş məşqçi postuna Yuri Maksimovu təyin edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klub məlumat yayıb.
Ukraynalı mütəxəssislə anlaşma 2026/2027 mövsümünün sonuna qədər nəzərdə tutulub.
O, bu postda Cavid Hüseynovu əvəzləyib.
Y.Maksimov müxtəlif illərdə "Vorskla", "Dnepr-1", "Polose", "Taraz", "Mordoviya", "Metallurq", "Krivbass", "Obolon", ÇSKA (Kiyev) komandalarında baş məşqçi vəzifəsində çalışıb.
58 yaşlı mütəxəssis 2017-ci ilin dekabrından 2018-ci ilin iyuluna qədər "Keşlə"nin (indiki "Şamaxı") baş məşqçisi olub, Azərbaycan Kubokunu qazanıb.
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