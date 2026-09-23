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    Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Гран-при Азербайджана Формулы 1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Купившие билеты на Гран-при Азербайджана болельщики прогулялись по пит-лейну

    Формула 1
    • 23 сентября, 2026
    • 16:39
    Купившие билеты на Гран-при Азербайджана болельщики прогулялись по пит-лейну

    Накануне Гран-при Азербайджана Формулы-1 болельщики из разных стран, купившие билеты на гонку, совершили прогулку по пит-лейну.

    Как сообщает Report, любители скорости получили возможность рассмотреть вблизи боксы участвующих команд.

    Отметим, что Гран-при Азербайджана состоится 24-26 сентября.

    Купившие билеты на Гран-при Азербайджана болельщики прогулялись по пит-лейну
    Купившие билеты на Гран-при Азербайджана болельщики прогулялись по пит-лейну
    Купившие билеты на Гран-при Азербайджана болельщики прогулялись по пит-лейну
    Купившие билеты на Гран-при Азербайджана болельщики прогулялись по пит-лейну
    Купившие билеты на Гран-при Азербайджана болельщики прогулялись по пит-лейну
    Купившие билеты на Гран-при Азербайджана болельщики прогулялись по пит-лейну
    Купившие билеты на Гран-при Азербайджана болельщики прогулялись по пит-лейну
    Купившие билеты на Гран-при Азербайджана болельщики прогулялись по пит-лейну
    Купившие билеты на Гран-при Азербайджана болельщики прогулялись по пит-лейну
    Купившие билеты на Гран-при Азербайджана болельщики прогулялись по пит-лейну
    Купившие билеты на Гран-при Азербайджана болельщики прогулялись по пит-лейну
    Купившие билеты на Гран-при Азербайджана болельщики прогулялись по пит-лейну
    Купившие билеты на Гран-при Азербайджана болельщики прогулялись по пит-лейну
    Купившие билеты на Гран-при Азербайджана болельщики прогулялись по пит-лейну
    Купившие билеты на Гран-при Азербайджана болельщики прогулялись по пит-лейну
    Купившие билеты на Гран-при Азербайджана болельщики прогулялись по пит-лейну
    Купившие билеты на Гран-при Азербайджана болельщики прогулялись по пит-лейну
    Купившие билеты на Гран-при Азербайджана болельщики прогулялись по пит-лейну

    Формула-1 Гран-при Азербайджана Формулы 1
    Фото
    "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinə bilet alan azarkeşlərin pit-leyn gəzintisi baş tutub
    Фото
    Fans take pit-lane walk ahead of Formula 1 Azerbaijan Grand Prix
    MiniBoss
    MiniBoss

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