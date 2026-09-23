Купившие билеты на Гран-при Азербайджана болельщики прогулялись по пит-лейну
Формула 1
- 23 сентября, 2026
- 16:39
Накануне Гран-при Азербайджана Формулы-1 болельщики из разных стран, купившие билеты на гонку, совершили прогулку по пит-лейну.
Как сообщает Report, любители скорости получили возможность рассмотреть вблизи боксы участвующих команд.
Отметим, что Гран-при Азербайджана состоится 24-26 сентября.
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