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    "Barselona" Rafinyanın het-triki sayəsində "Sevilya"nı məğlub edib

    Futbol
    • 20 sentyabr, 2026
    • 03:04
    Barselona Rafinyanın het-triki sayəsində Sevilyanı məğlub edib

    "Barselona" İspaniya çempionatının səfər matçında "Sevilya"nı 3:1 hesabı ilə məğlub edib.

    "Report" xəbər verir ki, Sevilyada "Ramon Sançes Pisxuan" stadionunda keçirilən görüşdə qaliblərin heyətində 22-ci, 52-ci və 69-cu dəqiqələrdə qol vuran Rafinya het-triklə fərqlənib.

    "Sevilya"nın yeganə topunu 19-cu dəqiqədə Yussuf Fofana vurub.

    Rafinya ardıcıl ikinci matçda het-trik rəsmiləşdirib. Sentyabrın 16-da İspaniya çempionatının "Rasinq"lə oyununda (7:2) braziliyalı vinger üç qol vurmuşdu.

    "Barselona" İspaniya çempionatının təkbaşına lideridir. Komanda yeddi matçda yeddi qələbə qazanıb və 21 xal toplayıb. "Sevilya" 13 xalla turnir cədvəlində beşinci yeri tutur.

    Növbəti matçda, oktyabrın 10-da "Barselona" "Xetafe"ni qəbul edəcək, "Sevilya" isə oktyabrın 12-də səfərdə "Levante" ilə oynayacaq.

    Barselona FK Sevilya FK İspaniya çempionatı
    "Барселона" обыграла "Севилью" благодаря хет-трику Рафиньи

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