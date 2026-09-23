Управление военизированной охраны передано в управление AZCON

Президент Ильхам Алиев внес изменения в перечень государственных предприятий, а также хозяйственных обществ с государственной долей и публичных юридических лиц, подлежащих передаче в управление Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON), утвержденный указом от 7 ноября 2024 года.

Как сообщает Report, в связи с этим глава государства подписал новый указ.

Согласно указу, в перечень добавлено ООО "Управление военизированной охраны", принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта.

Кабинет министров должен решить вопросы, вытекающие из данного указа.