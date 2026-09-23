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    Управление военизированной охраны передано в управление AZCON

    Инфраструктура
    • 23 сентября, 2026
    • 16:27
    Управление военизированной охраны передано в управление AZCON

    Президент Ильхам Алиев внес изменения в перечень государственных предприятий, а также хозяйственных обществ с государственной долей и публичных юридических лиц, подлежащих передаче в управление Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON), утвержденный указом от 7 ноября 2024 года.

    Как сообщает Report, в связи с этим глава государства подписал новый указ.

    Согласно указу, в перечень добавлено ООО "Управление военизированной охраны", принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта.

    Кабинет министров должен решить вопросы, вытекающие из данного указа.

    Ильхам Алиев Азербайджанский транспортно-коммуникационный холдинг (AZCON)
    "Hərbiləşdirilmiş Mühafizə İdarəsi" AZCON-un idarəetməsinə verilib
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