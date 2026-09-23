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    "Hərbiləşdirilmiş Mühafizə İdarəsi" AZCON-un idarəetməsinə verilib

    İnfrastruktur
    • 23 sentyabr, 2026
    • 16:03
    Hərbiləşdirilmiş Mühafizə İdarəsi AZCON-un idarəetməsinə verilib

    Prezident İlham Əliyev 7 noyabr 2024-cü il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Nəqliyyat və Kommunikasiya Holdinqinin (AZCON) idarəetməsinə veriləcək dövlət müəssisələrinin, habelə dövlət payı olan təsərrüfat cəmiyyətlərinin və publik hüquqi şəxslərin siyahısında dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı dövlət başçısı yeni fərman imzalayıb.

    Fərmana əsasən, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə məxsus "Hərbiləşdirilmiş Mühafizə İdarəsi" MMC siyahıya əlavə edilib.

    Nazirlər Kabineti fərmandan irəli gələn məsələləri həll etməlidir.

    İlham Əliyev AZCON
    Управление военизированной охраны передано в управление AZCON
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