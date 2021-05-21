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"Барселона" готовится подписать контракты с Агуэро и Депаем

"Барселона" готовится подписать контракты с Агуэро и Депаем Барселона» готовится подписать контракты с нападающим "Лиона" Мемфисом Депаем и форвардом "Манчестер Сити" Серхио Агуэро
Футбол
21 мая 2021 г. 08:11
Барселона готовится подписать контракты с Агуэро и Депаем
Серхио Агуэро

Барселона» готовится подписать контракты с нападающим "Лиона" Мемфисом Депаем и форвардом "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

Как передает Report, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем "твиттере".

По данным источника, "Барселона" может подписать контракты с нападающими до 2023 года.

Депай защищает цвета "Лиона" с 2017 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. В сезоне-2020/21 Депай провел 36 матчах в Лиге 1 и забил 20 голов, а также отдал 10 голевых передач.

Агуэро перешел в "Манчестер Сити" из "Атлетико" в 2011 году за 40 млн евро. Соглашение форварда с клубом рассчитано до лета 2021 года. За свою карьеру в Англии аргентинец выиграл пять чемпионатов Англии, Кубок Англии, шесть Кубков лиги, а также три Суперкубка Англии. В нынешнем сезоне АПЛ он провел 11 матчей, забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу.

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Версия на азербайджанском языке "Barselona" Aquero və Depayla müqavilələr imzalamağa hazırlaşır

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