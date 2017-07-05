"Барселона" договорилась с Лионелем Месси о продлении срока контракта

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Испанский клуб "Барселона" договорился с футболистом Лионелем Месси о продлении срока контракта.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт клуба, представитель Каталонии в ближайшие дни подпишет новое соглашение с аргентинским нападающим.

На мероприятии 30-летний игрок подпишет соглашение до 2021 года. Нынешний контракт Месси был до 30 июня 2018 года.

Отметим, что воспитанник "Барселоны" Лионел Месси в составе основной команды дебютировал 16 октября 2004 года. В составе представителя Каталонии он 8 раз был чемпионом Испании, четырежды завоевывал кубок страны и столько же раз – Лиги чемпионов. 30-летний футболист 5 раз удостаивался "Золотого мяча".