Бакинский клуб проиграл команде Суперлиги

Находящаяся на учебно-тренировочных сборах в Турции команда "Сабах" провела очередной проверочный матч.

Как сообщает Report, возглавляемый Эльшадом Ахмедовым коллектив встретился с представителем Суперлиги - командой "Гянджлярбирлийи".

Встреча завершилась поражением "Сабаха" со счетом 2:4. В составе бакинского клуба Темкин Халилзаде отличился на 2-й, а Эмиль Гасымов - на 52-й минуте.

Отметим, что в соседней стране "Сабах" проиграл румынскому клубу "Конкордия" - 1:2. Команда обыграла турецкий "Кемерспор" со счетом 2:1 и катарский "Аль-Шахания" со счетом 3:1.