    Бакинский "Нефтчи" отправил в отставку главного тренера Самира Абасова

    Футбол
    • 24 ноября, 2025
    • 21:58
    Бакинский Нефтчи отправил в отставку главного тренера Самира Абасова

    Бакинский футбольный клуб "Нефтчи" отправил в отставку главного тренера Самира Абасова.

    Как сообщили Report в пресс-службе команды, решение было принято сегодня после встречи руководства со специалистом.

    В клубе отметили, что с момента заключения контракта с С. Абасовым в октябре прошлого года руководство оказывало ему всяческую поддержку, в том числе предоставив полномочия в осуществлении трансферов и построении команды, включая решения о привлечении и уходе игроков.

    "При заключении контракта перед Самиром Абасовым была поставлена задача демонстрировать креативный и атакующий футбол, добиваться наивысших результатов во всех турнирах, в которых участвует команда.

    Тем не менее, за прошедшие 12 туров ни динамика развития команды, ни ее место в турнирной таблице не являются удовлетворительными. Несмотря на обещания главного тренера, что команда будет прогрессировать от игры к игре и в ноябре футболисты выйдут на пик формы, в последних матчах наблюдалось снижение качества игры. Всего 3 победы в 12 играх не считаются желаемым результатом, а поражение в матче с "Имишли" стало кульминационной точкой спада", - подчеркнули в команде.

    Кроме того, учитывая заслуги Самира Абасова в "Нефтчи" как игрока и тренера, а также усердие в деятельности в этом сезоне, клуб предложил ему подать в отставку ради профессиональной этики.

    Со своей стороны, Самир Абасов не согласился с приведенными аргументами, утверждая, что текущие результаты не так уж плохи, и что нынешние неудачи связаны не с его тренерской деятельностью, а со случайными факторами, и заявил, что к концу сезона команда войдет в тройку лидеров. Отказавшись подать в отставку, он заявил, что в случае одностороннего расторжения контракта клубом, он намерен требовать компенсацию в полном объеме.

    Учитывая вышеизложенное, "Нефтчи" отправил Самира Абасова в отставку.

    "Клуб благодарит Самира Абасова за его услуги, за проявленное усердие во время работы в клубе и приверженность рабочей этике, и желает ему успехов в будущей карьере.

    В настоящее время поиски нового главного тренера продолжаются. Подготовка команды к матчу с "Туран Товуз", который состоится 28 ноября, поручена Санану Гурбанову", - заключили в клубе.

    ФК "Нефтчи" главный тренер футбол
