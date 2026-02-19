Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Грузия в январе существенно увеличила импорт нефти и нефтепродуктов из Азербайджана

    Энергетика
    • 19 февраля, 2026
    • 13:03
    Грузия в январе существенно увеличила импорт нефти и нефтепродуктов из Азербайджана

    Грузия в январе этого года импортировала из Азербайджана 19 тыс. 504 тонны нефти и нефтепродуктов на сумму $12 млн, что в 180 раз больше в стоимостном выражении и в 454 раза больше в количественном отношении по сравнению с показателями января 2025 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Национальной службы статистики Грузии.

    В отчетный период Грузия закупила у зарубежных стран 277,44 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов на сумму $193 млн, что соответственно на 80% и 94% больше показателей годом ранее.

    В январе в Грузию было поставлено: из России - 87 тыс. тонн на сумму $51 млн, из Румынии - 61,73 тыс. тонн на сумму $42 млн, из Греции - 25,62 тыс. тонн на сумму $19 млн, с Кипра - 23 тыс. тонн на сумму $17 млн, из Болгарии - 20,8 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов на сумму $14,8 млн.

    Напомним, что в 2025 году Грузия закупила из-за рубежа 1,81 млн тонн нефти и нефтепродуктов на сумму $1,36 млрд, из которых 172 тыс. тонн на сумму $118 млн пришлось на долю Азербайджана.

    Gürcüstan yanvarda Azərbaycandan neft və neft yağlarının idxalını 454 dəfə artırıb
    Лента новостей