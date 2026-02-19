Грузия в январе существенно увеличила импорт нефти и нефтепродуктов из Азербайджана

Грузия в январе этого года импортировала из Азербайджана 19 тыс. 504 тонны нефти и нефтепродуктов на сумму $12 млн, что в 180 раз больше в стоимостном выражении и в 454 раза больше в количественном отношении по сравнению с показателями января 2025 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Национальной службы статистики Грузии.

В отчетный период Грузия закупила у зарубежных стран 277,44 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов на сумму $193 млн, что соответственно на 80% и 94% больше показателей годом ранее.

В январе в Грузию было поставлено: из России - 87 тыс. тонн на сумму $51 млн, из Румынии - 61,73 тыс. тонн на сумму $42 млн, из Греции - 25,62 тыс. тонн на сумму $19 млн, с Кипра - 23 тыс. тонн на сумму $17 млн, из Болгарии - 20,8 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов на сумму $14,8 млн.

Напомним, что в 2025 году Грузия закупила из-за рубежа 1,81 млн тонн нефти и нефтепродуктов на сумму $1,36 млрд, из которых 172 тыс. тонн на сумму $118 млн пришлось на долю Азербайджана.