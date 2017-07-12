Бакинский "Интер" проведет первую игру второго классификационного тура Евролиги

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Бакинский "Интер" проведет сегодня первую игру в рамках второго классификационного тура Евролиги. Как сообщает Report, противником будет команда "Фола Эш" из Люксембурга.

Матч на "Далга Арене" будет считаться первой игрой этого тура Евролиги. Матч должен был проводиться 13 июля, однако во избежания проведения игр на домашнем поле "Габалы" и "Интера" в один день УЕФА изменила дату.

В предыдущем туре "Интер" обыграл сербский "Младость" со счетом 3:0 дома и 2:0 – в гостях. "Фола Эш" по итогам двух игр вывела из борьбы молдовскую команду "Милсами"- 2:1, 1:1. Этот противник - вторая по счету команда, прибывшая за последние две недели из Люксембурга в Баку. Ранее в первом классификационном матче Евролиги на "Далга Арене" "Зира" сыграла с "Дифферданж" в 2:0, в гостях – 2:1.

Что касается еще двух клубов Азербайджана, 13 июля "Габала" встретится с польским "Ягеллония" на Bakcell Arena, "Зира" примет румынскую "Астра" на стадионе "Марин Анастасович" в грузинском Джурджу.

Евролига

Второй классификационный тур, первая игра

12 июля

20:00. "Интер" (Азербайджан) - "Фола Эш" (Люксембург)

Главный судья: Эйтан Шмуелвиц

Боковые арбитры: Ниссан Давини, Саги Мазамбер

Четвертый судья: Даниэль Вар Натан (все из Израиля)

Баку, "Далга Арена"