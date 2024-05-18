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"Байер" завершил сезон чемпионата Германии без поражений

"Байер" завершил сезон чемпионата Германии без поражений "Байер" со счетом 2:1 обыграл "Аугсбург" в домашнем матче 34-го тура чемпионата Германии по футболу.
Футбол
18 мая 2024 г. 20:09
Байер завершил сезон чемпионата Германии без поражений

"Байер" со счетом 2:1 обыграл "Аугсбург" в домашнем матче 34-го тура чемпионата Германии по футболу.

Как сообщает Report, забитыми мячами в составе победителей отметились Виктор Бонифасе (12-я минута) и Роберт Андрих (27). У проигравших отличился Мерт Комур (62).

"Байер" продлил беспроигрышную серию до 51 матча. Последнее поражение клуб потерпел в заключительной игре прошлого национального первенства, уступив на выезде "Бохуму" (0:3).

"Байер" завершил чемпионат Германии без поражений с 90 очками, в 34 матчах команда одержала 28 побед и 6 раз сыграла вничью. Клуб впервые в истории стал победителем национального первенства, ранее пять раз завоевав серебряные награды. До "Байера" лишь две команды не знали поражений по итогам чемпионата Германии - в сезоне-1942/43 это удалось "Дрезднеру", в сезоне-1982/83 - "Динамо-Берлин".

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