Бадави Гусейнов: В Лиге наций все зависит от нас самих - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Интервью Report с футболистом сборной Азербайджана и клуба "Карабах" Бадави Гусейновым.

- После травмы, особенно в еврокубке, вам было немного сложно играть на прежнем уровне. Однако в последних турах мы видим прежнего Бадави Гусейнова. Недостаток игровой практики дал о себе знать?

- Да, после длительного простоя нужно было время, чтобы набрать прежнюю форму. От игры к игре я стараюсь прогрессировать, работать больше, улучшать своё физическое состояние. Чувствую себя все лучше и лучше в последнее время.

- В последнем XI туре Премьер-лиги Азербайджана "Карабах" одержал победу над "Габалой". "Карабах" до этого не мог забить 3 гола на выезде этому сопернику в матчах чемпионата. Можно сказать, что "Габала" теперь не прежняя команда?

- C "Габалой" у нас всегда были тяжелые игры, как и в этой встрече, особенно дома они хорошо настраиваются на нас. Мы хорошо проанализировали соперника, до конца выполняли установку тренера и это дало свои плоды. Я считаю "Габалу" по-прежнему сильной командой, которая до последнего будет бороться за высокие места.

- Вы тоже считаете "Нефтчи" главным соперником "Карабаха" на пути чемпионства?

- Я думаю в этом году конкуренция стала сложнее. Команды примерно одного уровня и каждая может преподнеси сюрприз.

- Впереди два важных матча сборной в Лиге наций. Что можете сказать о матчах с командой Фарерских островов 17 ноября в Баку, и выездном матче с Косово 20 ноября?

- Да, последние две игры в этом году остались. Думаю, все прекрасно понимают насколько это важные игры, мы играли как с одной, так и с другой командой, и все нам по силам. Я считаю, если выйдем с большим желанием, с хорошей самоотдачей, то сможем добиться нужного результата.

- Как вы оцениваете шансы сборной обойти лидера группы - команду Косово?

- Все зависит от нас. Если выиграем 2 матча, выйдем из группы.