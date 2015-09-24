​Азербайджанский судья-инспектор получил новое назначение

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанский судья-инспектор Асим Худиев получил новое назначение. Как сообщает Report, А.Худиев будет оценивать работу судей футбольного матча II тура группового этапа Лиги Европы между командами "Бешикташ" (Турция) - "Спортинг" (Португалия).

Матч состоится 1 октября на Олимпийском стадионе "Ататюрк" в Стамбуле. Судьи встречи пока не объявлены.

Ранее АФФА заявила, что представителем УЕФА на матче между "Рубином" (Россия) - "Бордо" (Франция) будет Орхан Гусейнзаде.