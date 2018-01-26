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    Азербайджанский рефери ФИФА приглашен на курсы УЕФА для самых лучших судей

    Алияр Агаев один из 7 судей II категории, который примет участие в курсах

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский рефери ФИФА Алияр Агаев приглашен на курсы для самых лучших футбольных судей, которые стартуют 29 января в Мальте.

    Как сообщает Report, на организуемых УЕФА в 26 раз курсах, примут участие ведущие европейские судьи и новые рефери ФИФА. Отметим, что в трехдневных курсах будут участвовать 56 мужчин-судей и 21 женщина-судья I и II элитной категорий.

    Отметим, что Алияр Агаев один из 7 судей II категории, приглашенных к участию в курсах.

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