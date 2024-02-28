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Азербайджанский рефери ФИФА обслужит матч сборной Турции

Азербайджанский рефери ФИФА обслужит матч сборной Турции Азербайджанский рефери ФИФА Фарида Лютфелиева получила назначение на международный товарищеский матч.
Футбол
28 февраля 2024 г. 13:54
Азербайджанский рефери ФИФА обслужит матч сборной Турции

Азербайджанский рефери ФИФА Фарида Лютфелиева получила назначение на международный товарищеский матч.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), рефери будет управлять товарищеским матчем между женскими сборными Турции и Румынии в Анталье.

Помощниками главного судьи назначены Севда Нуриева и Гюльнура Акперзаде. Функцию четвертого судьи будет выполнять Джансу Тирьяки из Турции.

Отметим, что товарищеский матч состоится 28 февраля на олимпийском стадионе "Ататюрк" .

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın FIFA referisi Türkiyə millisinin oyununa təyinat alıb

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