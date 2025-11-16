Азербайджанский рефери ФИФА будет судить матч сборных Англии и Словакии

Кямал Умудлу будет главным судьей матча Словакия - Англия в рамках отборочного этапа чемпионата Европы U-21.

Об этом Report сообщили в АФФА.

На бровках ему будут помогать Намик Гусейнов и Вюсал Мамедов. Функцию четвертого судьи будет выполнять Рауф Джабаров.

Матч группы D, который состоится 18 ноября на стадионе "Татран" в городе Прешове, начнется в 21:00 по бакинскому времени.