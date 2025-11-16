Азербайджанский рефери ФИФА будет судить матч сборных Англии и Словакии
Футбол
- 16 ноября, 2025
- 15:50
Кямал Умудлу будет главным судьей матча Словакия - Англия в рамках отборочного этапа чемпионата Европы U-21.
Об этом Report сообщили в АФФА.
На бровках ему будут помогать Намик Гусейнов и Вюсал Мамедов. Функцию четвертого судьи будет выполнять Рауф Джабаров.
Матч группы D, который состоится 18 ноября на стадионе "Татран" в городе Прешове, начнется в 21:00 по бакинскому времени.
