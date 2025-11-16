İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Azərbaycanın FIFA referisi Slovakiya - İngiltərə millisinin oyununa təyinat alıb

    Futbol
    • 16 noyabr, 2025
    • 15:31
    Azərbaycanın FIFA referisi Slovakiya - İngiltərə millisinin oyununa təyinat alıb

    Kamal Umudlu U-21 Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində keçiriləcək Slovakiya – İngiltərə qarşılaşmasının baş hakimi olacaq.

    Bu barədə "Report"a AFFA-dan bildirilib.

    Ona Namik Hüseynov və Vüsal Məmmədov kömək edəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını Rauf Cabarov yerinə yetirəcək.

    Noyabrın 18-də Preşov şəhərində yerləşən "Tatran" stadionunda keçiriləcək D qrupunun görüşü Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlanacaq.

    Kamal Umudlu FIFA Slovakiya – İngiltərə qarşılaşması
    Азербайджанский рефери ФИФА будет судить матч сборных Англии и Словакии

