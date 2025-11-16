Azərbaycanın FIFA referisi Slovakiya - İngiltərə millisinin oyununa təyinat alıb
Futbol
- 16 noyabr, 2025
- 15:31
Kamal Umudlu U-21 Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində keçiriləcək Slovakiya – İngiltərə qarşılaşmasının baş hakimi olacaq.
Bu barədə "Report"a AFFA-dan bildirilib.
Ona Namik Hüseynov və Vüsal Məmmədov kömək edəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını Rauf Cabarov yerinə yetirəcək.
Noyabrın 18-də Preşov şəhərində yerləşən "Tatran" stadionunda keçiriləcək D qrupunun görüşü Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlanacaq.
