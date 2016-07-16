​Азербайджанский клуб отменил учебно-тренировочный сбор в Турции

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Клуб “Зиря”, ведущий борьбу в Премьер-лиге Азербайджана по футболу, принял решение об отмене учебно-тренировочного сбора в турецком регионе Болу.

Как сообщает Report, руководство клуба приняло это решение в связи с ситуацией в Турции. Команда проведет очередной этап подготовки в пределах страны.

Отметим, что клуб “Зиря” сегодня утром должен был отправиться в Турцию для проведения очередного летнего этапа подготовки. Однако из-за известных событий в Турции был отменен авиарейс, которым должна была полететь команда.