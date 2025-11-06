Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Азербайджан приблизился к Сербии в рейтинге УЕФА

    Футбол
    • 06 ноября, 2025
    • 09:35
    Азербайджан приблизился к Сербии в рейтинге УЕФА

    Азербайджан приблизился к Сербии в рейтинге УЕФА.

    Как сообщает Report, это стало возможным благодаря ничьей "Карабаха" с "Челси" (2:2) в IV туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    Азербайджан занял 25-е место с коэффициентом 22.250. На 24-м месте расположилась Сербия (22.375), а на 26-м - Словения (21.718).

    Лидирует в рейтинге Англия (100.227).

    рейтинг УЕФА Азербайджан Сербия
    Azərbaycan UEFA reytinqində Serbiyaya daha da yaxınlaşıb
    Azerbaijan moves closer to Serbia in UEFA rankings

    Последние новости

    10:30
    Фото

    В Баку состоялось открытие Лицея цифровых знаний

    Наука и образование
    10:28
    Фото

    Грузовой поезд с казахстанским зерном для Армении отбыл со станции Баладжары - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    10:15

    В Гяндже задержан подозреваемый в краже на 9 тыс. манатов

    Происшествия
    10:14
    Фото
    Видео

    В Ханкенди проходит марш Победы

    Внутренняя политика
    10:05

    На Филиппинах из-за тайфуна погибли 140 человек, президент ввел режим ЧП

    Другие страны
    10:05

    В Пакистане произошло смертельное ДТП, семь человек сгорели заживо

    Другие страны
    09:59
    Фото
    Видео

    В Баку проходит марш Победы

    Армия
    09:59

    Сегодня стартует очередной тур АБЛ

    Командные
    09:53

    В Нью-Йорке взорвался загоревшийся автомобиль, семь пожарных ранены

    Другие страны
    Лента новостей