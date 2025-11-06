Азербайджан приблизился к Сербии в рейтинге УЕФА.

Как сообщает Report, это стало возможным благодаря ничьей "Карабаха" с "Челси" (2:2) в IV туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Азербайджан занял 25-е место с коэффициентом 22.250. На 24-м месте расположилась Сербия (22.375), а на 26-м - Словения (21.718).

Лидирует в рейтинге Англия (100.227).