Азербайджан приблизился к Сербии в рейтинге УЕФА
- 06 ноября, 2025
- 09:35
Азербайджан приблизился к Сербии в рейтинге УЕФА.
Как сообщает Report, это стало возможным благодаря ничьей "Карабаха" с "Челси" (2:2) в IV туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Азербайджан занял 25-е место с коэффициентом 22.250. На 24-м месте расположилась Сербия (22.375), а на 26-м - Словения (21.718).
Лидирует в рейтинге Англия (100.227).
