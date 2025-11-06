Azərbaycan UEFA reytinqində Serbiyaya daha da yaxınlaşıb
Futbol
- 06 noyabr, 2025
- 09:19
Azərbaycan UEFA reytinqində Serbiyaya daha da yaxınlaşıb.
"Report"un məlumatına görə, bu, "Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin IV turunda İngiltərənin "Çelsi" klubu ilə heç-heçə etməsi (2:2) sayəsində mümkün olub.
25-ci pillədə qərarlaşan Azərbaycanın əmsalı 22.250-yə çatıb. 24-cü yerdəki Serbiyanın 22.375 əmsalı var. Sloveniya isə 21.718 əmsalla 26-cıdır.
Qeyd edək ki, UEFA reytinqində İngiltərə (100.227) ilk sıraradadır.
