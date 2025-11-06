İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Azərbaycan UEFA reytinqində Serbiyaya daha da yaxınlaşıb

    Futbol
    • 06 noyabr, 2025
    • 09:19
    Azərbaycan UEFA reytinqində Serbiyaya daha da yaxınlaşıb

    Azərbaycan UEFA reytinqində Serbiyaya daha da yaxınlaşıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu, "Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin IV turunda İngiltərənin "Çelsi" klubu ilə heç-heçə etməsi (2:2) sayəsində mümkün olub.

    25-ci pillədə qərarlaşan Azərbaycanın əmsalı 22.250-yə çatıb. 24-cü yerdəki Serbiyanın 22.375 əmsalı var. Sloveniya isə 21.718 əmsalla 26-cıdır.

    Qeyd edək ki, UEFA reytinqində İngiltərə (100.227) ilk sıraradadır.

