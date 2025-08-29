    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    Азербайджан поднялся на 2 позиции в рейтинге УЕФА

    Футбол
    • 29 августа, 2025
    • 09:38
    Азербайджан поднялся на 2 позиции в рейтинге УЕФА.

    Как сообщает Report, это стало возможным благодаря выходу "Карабаха" в основной этап Лиги чемпионов УЕФА.

    Команда в двух играх стадии плей-офф обыграла венгерский "Ференцварош" (3:1, 2:3), увеличив коэффициент страны до 21.000, что позволило Азербайджану подняться на 26-е место.

    Словакия (21.375) занимает 25-е место, а Словения (20.718) - 27-е.

    Рейтинг возглавляет Англия (95.005).

    #Азербайджан   #футбол   #рейтинг УЕФА   #Лига Европы   #Лига конференций УЕФА   #УЕФА  
    Лента новостей