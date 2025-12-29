Кыргызская швейная фабрика планирует поставки продукции на рынок Азербайджана

Кыргызская швейная фабрика KG TEX планирует поставки продукции на рынок Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на Азербайджано-Кыргызский фонд развития, об этом стало известно в ходе рабочего визита торгового представителя Азербайджана по странам Центральной Азии Самеда Гасанова в Кыргызстан.

В рамках визита Самед Гасанов посетил швейную фабрику KG TEX, являющуюся одним из проектов Азербайджано-Кыргызского фонда развития. Он ознакомился с производственными мощностями предприятия, условиями труда, а также вкладом фабрики в развитие легкой промышленности Кыргызстана и создание новых рабочих мест.

"Отмечалось, что планируются поставки продукции швейной фабрики KG TEX на рынок Азербайджана, что будет способствовать дальнейшему росту товарооборота между двумя странами и укреплению экономических связей", - говорится в сообщении.

Кроме того, Самед Гасанов провел встречи с руководством торгово-промышленной палаты Кыргызстана и министерства экономики и коммерции страны. В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние торгово-экономических отношений между двумя странами, а также перспективы расширения взаимного товарооборота.

Также состоялась встреча с руководством Азербайджано-Кыргызского фонда развития, в ходе которой были рассмотрены возможности расширения сотрудничества, включая реализацию совместных инвестиционных и инфраструктурных проектов.