Azərbaycan UEFA reytinqində 2 pillə irəliləyib
Futbol
- 29 avqust, 2025
- 09:09
Azərbaycan UEFA reytinqində 2 pillə irəliləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu, "Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinə vəsiqə qazanması ilə mümkün olub.
"Köhlən atlar" pley-offda Macarıstan təmsilçisi "Ferentsvaroş"la iki oyunun nəticəsinə (3:1, 2:3) görə qitənin ən nüfuzlu klub turnirinin əsas mərhələsinə yüksəlməklə ölkənin əmsalını 21.000-ə çatdırıb. Bu da Azərbaycanın 26-cı pilləyə yüksəlməsinə səbəb olub.
25-ci pillədə Slovakiya (21.375), 27-ci yerdə isə Sloveniya (20.718) qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, UEFA reytinqinə İngiltərə (95.005) başçılıq edir.
Son xəbərlər
10:09
III MDB Oyunlarına hazırlıqla əlaqədar yanğın təhlükəsizliyi müzakirə olunubHadisə
10:04
"Milan" "Roma"nın hücumçusunun transferi ilə bağlı danışıqlara başlayıbFutbol
09:58
"Karvan-Yevlax"ın futbolçusu milliyə dəvət alıbFutbol
09:56
Kolleclərin boş qalan plan yerləri üzrə ixtisas seçimi başlayıbElm və təhsil
09:56
Foto
Bakının Məmməd Rahim küçəsində təmir işlərinə başlanılıbİnfrastruktur
09:52
Foto
FHN Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi hissəsində təlim keçiribHadisə
09:48
Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıbEnergetika
09:46
İctimai Televiziya 20 yaşını qeyd edirMedia
09:44
Foto