    Azərbaycan UEFA reytinqində 2 pillə irəliləyib

    Futbol
    • 29 avqust, 2025
    • 09:09
    Azərbaycan UEFA reytinqində 2 pillə irəliləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu, "Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinə vəsiqə qazanması ilə mümkün olub. 

    "Köhlən atlar" pley-offda Macarıstan təmsilçisi "Ferentsvaroş"la iki oyunun nəticəsinə (3:1, 2:3) görə qitənin ən nüfuzlu klub turnirinin əsas mərhələsinə yüksəlməklə ölkənin əmsalını 21.000-ə çatdırıb. Bu da Azərbaycanın 26-cı pilləyə yüksəlməsinə səbəb olub.

    25-ci pillədə Slovakiya (21.375), 27-ci yerdə isə Sloveniya (20.718) qərarlaşıb.

    Qeyd edək ki, UEFA reytinqinə İngiltərə (95.005) başçılıq edir.

    #UEFA Çempionlar Liqası   #"Qarabağ" FK   #uefa   #UEFA reytinqi   #Neftçi   #irəliləyiş   #AFFA  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Азербайджан поднялся на 2 позиции в рейтинге УЕФА

