SOCAR и Uniper обсудили перспективы развития глобальных газовых рынков

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и немецкая компания Uniper обсудили перспективы развития глобальных газовых рынков.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, обсуждения состоялись в рамках участия представителей SOCAR в программе стратегического обмена информацией, организованной компанией Uniper.

Целью программы было укрепление сотрудничества между двумя компаниями, обмен передовыми знаниями и опытом в сферах управления, человеческого капитала, коммуникаций.

В рамках мероприятия участники также обсудили актуальные темы, касающиеся управления изменениями, внедрения цифровых технологий, медиа и коммуникаций, а также социальной ответственности и безопасности.