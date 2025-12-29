SOCAR и Uniper обсудили перспективы развития глобальных газовых рынков
Энергетика
- 29 декабря, 2025
- 13:34
Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и немецкая компания Uniper обсудили перспективы развития глобальных газовых рынков.
Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, обсуждения состоялись в рамках участия представителей SOCAR в программе стратегического обмена информацией, организованной компанией Uniper.
Целью программы было укрепление сотрудничества между двумя компаниями, обмен передовыми знаниями и опытом в сферах управления, человеческого капитала, коммуникаций.
В рамках мероприятия участники также обсудили актуальные темы, касающиеся управления изменениями, внедрения цифровых технологий, медиа и коммуникаций, а также социальной ответственности и безопасности.
