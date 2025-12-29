Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    SOCAR и Uniper обсудили перспективы развития глобальных газовых рынков

    Энергетика
    • 29 декабря, 2025
    • 13:34
    SOCAR и Uniper обсудили перспективы развития глобальных газовых рынков

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и немецкая компания Uniper обсудили перспективы развития глобальных газовых рынков.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, обсуждения состоялись в рамках участия представителей SOCAR в программе стратегического обмена информацией, организованной компанией Uniper.

    Целью программы было укрепление сотрудничества между двумя компаниями, обмен передовыми знаниями и опытом в сферах управления, человеческого капитала, коммуникаций.

    В рамках мероприятия участники также обсудили актуальные темы, касающиеся управления изменениями, внедрения цифровых технологий, медиа и коммуникаций, а также социальной ответственности и безопасности.

    SOCAR Uniper газовые рынки
    Фото
    SOCAR və "Uniper" qlobal qaz bazarlarının inkişaf perspektivlərini müzakirə edib
    Фото
    SOCAR, Uniper discuss global gas market development prospects

    Последние новости

    13:38

    В Азербайджане создана проектная компания по строительству завода по опреснению воды Каспия

    Бизнес
    13:38
    Фото

    В Сумгайыте горит квартира в жилом доме

    Происшествия
    13:34

    Археологи обнаружили у берегов Копенгагена самый большой торговый корабль

    Это интересно
    13:34

    Кыргызская швейная фабрика планирует поставки продукции на рынок Азербайджана

    Бизнес
    13:34
    Фото

    SOCAR и Uniper обсудили перспективы развития глобальных газовых рынков

    Энергетика
    13:27

    Генпрокуратура предупреждает: Участие граждан Азербайджана в российско-украинской войне является уголовным преступлением

    Происшествия
    13:26
    Фото
    Видео

    Документальный фильм Baku TV получил кинопремию "Золотая фея – 2025"

    Медиа
    13:26

    В Турции в ходе операции против ИГИЛ погибли трое полицейских, ранены восемь - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    13:23

    В России женщина заживо сожгла трех человек после ссоры

    Другие страны
    Лента новостей