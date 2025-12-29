Археологи обнаружили у берегов Копенгагена самый большой торговый корабль

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    У побережья Копенгагена археологи обнаружили 600-летний корабль, который оказался крупнейшим торговым судном, когда-либо найденным в мире.

    Как передает Report, об этом пишет журнал Arkeonews.

    Корабль, получивший название Svaelget 2, пролежал на дне пролива Эресунн около шести столетий на глубине 13 м. Его обнаружили и исследовали морские археологи из Музея кораблей викингов в Роскилле. По словам ученых, находка стала исключительной как по масштабам, так и по степени сохранности.

    Судно, способное перевозить до 300 т груза, стало важнейшим открытием для изучения морской торговли Северной Европы Средневековья.

    Раскопки продолжались более двух с половиной лет и включали 289 погружений.

