Археологи обнаружили у берегов Копенгагена самый большой торговый корабль
Это интересно
- 29 декабря, 2025
- 13:34
У побережья Копенгагена археологи обнаружили 600-летний корабль, который оказался крупнейшим торговым судном, когда-либо найденным в мире.
Как передает Report, об этом пишет журнал Arkeonews.
Корабль, получивший название Svaelget 2, пролежал на дне пролива Эресунн около шести столетий на глубине 13 м. Его обнаружили и исследовали морские археологи из Музея кораблей викингов в Роскилле. По словам ученых, находка стала исключительной как по масштабам, так и по степени сохранности.
Судно, способное перевозить до 300 т груза, стало важнейшим открытием для изучения морской торговли Северной Европы Средневековья.
Раскопки продолжались более двух с половиной лет и включали 289 погружений.
Последние новости
13:38
В Азербайджане создана проектная компания по строительству завода по опреснению воды КаспияБизнес
13:38
Фото
В Сумгайыте горит квартира в жилом домеПроисшествия
13:34
Археологи обнаружили у берегов Копенгагена самый большой торговый корабльЭто интересно
13:34
Кыргызская швейная фабрика планирует поставки продукции на рынок АзербайджанаБизнес
13:34
Фото
SOCAR и Uniper обсудили перспективы развития глобальных газовых рынковЭнергетика
13:27
Генпрокуратура предупреждает: Участие граждан Азербайджана в российско-украинской войне является уголовным преступлениемПроисшествия
13:26
Фото
Видео
Документальный фильм Baku TV получил кинопремию "Золотая фея – 2025"Медиа
13:26
В Турции в ходе операции против ИГИЛ погибли трое полицейских, ранены восемь - ОБНОВЛЕНОВ регионе
13:23