    Генпрокуратура предупреждает: Участие граждан Азербайджана в российско-украинской войне является уголовным преступлением

    Происшествия
    • 29 декабря, 2025
    • 13:27
    Генпрокуратура предупреждает: Участие граждан Азербайджана в российско-украинской войне является уголовным преступлением

    Генеральная прокуратура Азербайджана предупредила об уголовной ответственности за участие граждан страны в боевых действиях в рамках российско-украинской войны.

    Как сообщает Report, в Генпрокуратуре отметили, что в последнее время зафиксированы случаи участия граждан страны в продолжающихся военных действиях между Россией и Украиной, а также в других вооруженных конфликтах.

    "С сожалением отмечаем, что в результате этих боев есть наши граждане, которые погибли, получили тяжелые ранения или попали в плен. Заявляем, что Азербайджанская Республика, признавая высшей целью и задачей государства обеспечение жизни, безопасности, прав и свобод своих граждан, демонстрирует решительную и непримиримую позицию в отношении каждого лица, осуществляющего деятельность, противоречащую законодательству, нарушающего правопорядок", - говорится в сообщении.

