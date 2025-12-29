Генпрокуратура предупреждает: Участие граждан Азербайджана в российско-украинской войне является уголовным преступлением

Генеральная прокуратура Азербайджана предупредила об уголовной ответственности за участие граждан страны в боевых действиях в рамках российско-украинской войны.

Как сообщает Report, в Генпрокуратуре отметили, что в последнее время зафиксированы случаи участия граждан страны в продолжающихся военных действиях между Россией и Украиной, а также в других вооруженных конфликтах.

"С сожалением отмечаем, что в результате этих боев есть наши граждане, которые погибли, получили тяжелые ранения или попали в плен. Заявляем, что Азербайджанская Республика, признавая высшей целью и задачей государства обеспечение жизни, безопасности, прав и свобод своих граждан, демонстрирует решительную и непримиримую позицию в отношении каждого лица, осуществляющего деятельность, противоречащую законодательству, нарушающего правопорядок", - говорится в сообщении.

