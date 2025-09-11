Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Азербайджан будет председательствовать в платформе SOCEA

    • 11 сентября, 2025
    • 20:47
    Азербайджан будет председательствовать в платформе SOCEA

    Азербайджан будет председательствовать в Региональной платформе по координации безопасности аэронавигации Европы и Азии (SOCEA).

    Как сообщает Report, в Алматы состоялась Генеральная Ассамблея Региональной платформы по координации безопасности аэронавигации Европы и Азии (SOCEA). Этот важный международный форум объединил провайдеров аэронавигационного обслуживания (ANSP) из различных стран Европы и Центральной Азии для разработки совместных решений в области безопасности полетов, координации потоков воздушного движения и цифровой интеграции регионального воздушного пространства.

    Азербайджан на мероприятии представляла УВД "Азераэронавигация" (AZANS), ЗАО Azerbaijan Airlines, входящих в состав AZCON Holding. AZANS продолжает последовательную деятельность по расширению межправительственного сотрудничества и укреплению роли нашей страны в архитектуре аэронавигации Евразии.

    На Генеральной Ассамблее в Алматы директор УВД "Азераэронавигации" был избран Президентом SOCEA, а председательские полномочия организации официально были переданы от Турции Азербайджану. Этот шаг вновь подтвердил международное признание ведущей роли Азербайджана в формировании безопасного, согласованного и технологически развитого воздушного пространства на евразийском уровне.

    Платформа SOCEA была создана в 2023 году по инициативе Азербайджана и Турции и с момента начала деятельности внесла значительный вклад в согласование стратегий безопасности полетов, внедрение цифровых решений, а также развитие и стандартизацию процессов управления воздушным движением на региональном уровне.

    В настоящее время в SOCEA входят провайдеры аэронавигационных услуг Азербайджана, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана. Это сотрудничество формирует единый подход к обеспечению безопасности и эффективности в воздушном пространстве региона.

    Развитие SOCEA и последующее присоединение к платформе аэропортов имеет жизненно важное значение для укрепления глобальной транспортной цепочки. Это сотрудничество, поддержанное в рамках Организации тюркских государств, откроет путь к реализации проекта "Европа–Центральная Азия Цифровое Небо" (E-CADS).

    Эта инициатива, обеспечив взаимную интеграцию управления воздушным движением между Европой и Азией, повысит безопасность, регулярность и устойчивость полетов.

    Отметим, что воздушное пространство Азербайджана является одним из основных транзитных коридоров между Востоком и Западом и обслуживает более 200 тысяч рейсов в год. AZANS продолжит деятельность по укреплению международного партнерства и внедрению современных решений в управлении воздушным движением.

