"Атлетико" прервал победную серию в Примере и упустил шанс обойти "Севилью"

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ «Леганес» и мадридский «Атлетико» сыграли вничью в матче седьмого тура испанской Примеры.

Как передает Report, встреча проходила в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» и завершилась со счетом 0:0.

Мадридский «Атлетико» прервал серию из трех побед в чемпионате Испании.

Мадридский «Атлетико», до сих пор не потерпевший ни одного поражения в турнире, занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры, имея в активе 15 очков. У занимающей вторую строчку «Севильи» на балл больше. «Леганес», не проигравший в третьем матче подряд, с 11 очками идёт седьмым.

Испания - Примера. 7-й тур

Леганес - Атлетико М - 0 : 0