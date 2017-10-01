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    "Атлетико" прервал победную серию в Примере и упустил шанс обойти "Севилью"

    Встреча проходила в Леганесе и завершилась со счетом 0:0

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ «Леганес» и мадридский «Атлетико» сыграли вничью в матче седьмого тура испанской Примеры.

    Как передает Report, встреча проходила в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» и завершилась со счетом 0:0.

    Мадридский «Атлетико» прервал серию из трех побед в чемпионате Испании.

    Мадридский «Атлетико», до сих пор не потерпевший ни одного поражения в турнире, занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры, имея в активе 15 очков. У занимающей вторую строчку «Севильи» на балл больше. «Леганес», не проигравший в третьем матче подряд, с 11 очками идёт седьмым.

    Испания - Примера. 7-й тур

    Леганес - Атлетико М - 0 : 0 

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