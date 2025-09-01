    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    "Аталанта" арендовала полузащитника "Милана"

    Футбол
    • 01 сентября, 2025
    • 22:38
    Аталанта арендовала полузащитника Милана

    Представитель итальянской Серии А "Аталанта" арендовала полузащитника "Милана" Юнуса Мусу.

    Как сообщает Report, 22-летний игрок будет выступать за коллектив из Бергамо до конца текущего сезона.

    Согласно условиям контракта, клуб может также осуществить полноценный трансфер футболиста следующим летом.

    Отметим, что Юнус Муса является игроком сборной США и в составе национальной команды забил 1 гол в 47 матчах.

