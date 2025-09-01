A Seriyası klubu "Milan"ın yarımmüdafiəçisini icarəyə götürüb
Futbol
- 01 sentyabr, 2025
- 22:23
İtaliya A Seriyası təmsilçisi "Atalanta", "Milan"ın yarımmüdafiəçisi Yunus Musanı icarəyə götürüb.
"Report" xəbər verir ki, 22 yaşlı oyunçu cari mövsümün sonuna qədər Berqamo kollektivində çıxış edəcək.
Müqavilənin şərtlərinə əsasən, klub Musanı istəyinə uyğun olaraq gələn yay birdəfəlik transfer də edə bilər.
Qeyd edək ki, Yunus Musa ABŞ millisinin oyunçusudur və yığmanın heyətində 47 matçda 1 qol vurub.
