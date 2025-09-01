    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    A Seriyası klubu "Milan"ın yarımmüdafiəçisini icarəyə götürüb

    Futbol
    • 01 sentyabr, 2025
    • 22:23
    A Seriyası klubu Milanın yarımmüdafiəçisini icarəyə götürüb

    İtaliya A Seriyası təmsilçisi "Atalanta", "Milan"ın yarımmüdafiəçisi Yunus Musanı icarəyə götürüb.

    "Report" xəbər verir ki, 22 yaşlı oyunçu cari mövsümün sonuna qədər Berqamo kollektivində çıxış edəcək.

    Müqavilənin şərtlərinə əsasən, klub Musanı istəyinə uyğun olaraq gələn yay birdəfəlik transfer də edə bilər.

    Qeyd edək ki, Yunus Musa ABŞ millisinin oyunçusudur və yığmanın heyətində 47 matçda 1 qol vurub.

