    Braziliya klubunun yarımmüdafiəçisi qışda "Nyukasl"a transfer oluna bilər

    Futbol
    • 08 dekabr, 2025
    • 12:02
    Braziliya klubunun yarımmüdafiəçisi qışda Nyukasla transfer oluna bilər

    Braziliya A Seriyası təmsilçisi "Palmeyras"ın yarımmüdafiəçisi Allan Elias qış "transfer pəncərəsi"ndə "Nyukasl"a transfer oluna bilər.

    "Report" "Portal do Palestra"ya istinadən xəbər verir ki, Premyer Liqa klubu 21 yaşlı futbolçunu yaxından izləyir.

    Braziliyalı oyunçunun klubla müqaviləsinə əsasən sərbəst qalma məbləğinin 100 milyon avro olduğu bildirilib.

    Qeyd edək ki, A.Elias 2025-ci ildə "Palmeyras"ın heyətində bütün yarışlarda meydana çıxdığı 56 matçda 3 qola və 8 məhsuldar ötürməyə imza atıb. Yarımmüdafiəçinin "Palmeyras"la müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilin sonuna qədərdir.

    "Nyukasl" klubu "Palmeyras" İngiltərə Premyer Liqası Braziliya A Seriyası Allan Elias

