    Асмир Бегович: У "Карабаха" хорошие шансы пройти в следующий раунд ЛЧ

    Футбол
    • 31 октября, 2025
    • 15:35
    Бывший вратарь "Карабаха" и "Челси" Асмир Бегович в интервью Report поделился ожиданиями от предстоящего 5 ноября матча между этими двумя командами в рамках четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    38-летний голкипер признался, что продолжает следить за выступлениями агдамского клуба и планирует посетить выездную игру против другого английского клуба - "Ливерпуля".

    Бегович выступал за "Челси" в 2015–2017 годах, а в сезоне 2019/2020 защищал ворота "Карабаха", проведя за азербайджанский клуб 10 официальных матчей. В разные годы он играл за английские клубы "Сток Сити", "Борнмут", "Эвертон", "Куинз Парк Рейнджерс", а также за итальянский "Милан". Сейчас боснийский вратарь выступает за английский "Лестер", играющий в Чемпионшипе.

    - Вы защищали в свое время ворота и "Карабаха", и "Челси". Каковы ваши ожидания от очной встречи этих двух команд в Лиге чемпионов?

    - Надеюсь, матч получится интересным. К обеим командам у меня теплые чувства. "Карабах" сейчас в отличной форме. Думаю, команда сыграет против "Челси" спокойно и раскованно - это может создать проблему для соперника. Я надеюсь, что победит сильнейший, но и ничья станет неплохим результатом.

    - Может ли "Карабах" взять очки у столь сильного соперника?

    - Да, особенно учитывая, что матч пройдет дома. Это большое преимущество. В составе азербайджанского клуба есть квалифицированные и талантливые игроки. Поддержка болельщиков в Баку также сыграет важную роль. Главное - верить и использовать каждый шанс.

    - Некоторые эксперты считают, что "Карабах" способен выйти в плей-офф. Вы согласны с таким мнением?

    - Безусловно. У "Карабаха" хорошие шансы войти в число 24 лучших клубов турнира. Нужно лишь сохранить нынешнюю уверенность. У команды есть качество, и если правильно использовать этот потенциал, она может пройти дальше в самом престижном клубном турнире континента.

    - Следите ли вы за "Карабахом" после ухода из клуба?

    - Да, всегда слежу. Хотя я провел там недолго, но в Азербайджане получил прекрасный опыт и желаю "Карабаху" только успехов.

    - В заключительном туре общего этапа "Карабах" в гостях сыграет с "Ливерпулем". Чего вы ждете от этого матча?

    - Это будет великолепная игра, которую с нетерпением ждут и английские, и азербайджанские болельщики. "Ливерпуль" - очень сильный соперник. Это будет последний матч основного этапа Лиги чемпионов. Думаю, что "Карабах" покажет достойный футбол.

    - Планируете ли посетить этот матч?

    - Очень хочу. Постараюсь быть на стадионе во время игры "Ливерпуль" - "Карабах".

    ФК "Карабах" ФК "Челси" Лига Чемпионов Асмир Бегович
    Asmir Beqoviç: "Qarabağ"ın Çempionlar Liqasında ilk "24-lüy"ə düşmək üçün yaxşı şansı var" - MÜSAHİBƏ
    Asmir Begović: Qarabag has good chances to advance to next round of Champions League

