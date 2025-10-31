Asmir Beqoviç: "Qarabağ"ın Çempionlar Liqasında ilk "24-lüy"ə düşmək üçün yaxşı şansı var" - MÜSAHİBƏ
- 31 oktyabr, 2025
- 14:37
"Qarabağ" və "Çelsi" komandalarının sabiq qapıçısı Asmir Beqoviç "Report"a müsahibə verib. 38 yaşlı "əlcək sahibi" adıçəkilən klubların UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin IV turunda Bakıda keçirəcəyi matçla bağlı fikirlərini bölüşüb. Hələ də Ağdam təmsilçisini izlədiyini deyən təcrübəli qolkiper "köhlən atlar"ın "Liverpul"la səfər matçına getmək istədiyini deyib.
Asmir Beqoviç 2015-2017-ci illərdə "Çelsi"nin, 2019/2020 mövsümündə isə "Qarabağ"ın formasını geyinib. O, Ağdam təmsilçisində 10 rəsmi görüşdə meydana çıxıb. Bosniya və Herseqovina yığmasının sabiq "çərçivə qoruyucusu" karyerası ərzində İngiltərədə "Stok Siti", "Bornmut", "Everton", "Kuins Park Reyncers", İtaliyada isə "Milan" kimi klubların şərəfini qoruyub. O, hazırda Çempionşipdə mübarizə aparan "Lester"in uğurları üçün çalışır.
- Vaxtilə çıxış etdiyiniz iki klub - "Qarabağ" və "Çelsi" UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin IV turunda qarşılaşacaqlar. Oyunla bağlı gözləntiləriniz necədir?
- Görüşün maraqlı keçəcəyinə ümid edirəm. Mənim hər iki komandaya çox xoş hisslərim var. "Qarabağ" hazırda çox yaxşı formadadır. Düşünürəm ki, komandanız "Çelsi"yə qarşı rahat və sərbəst futbol oynayacaq. Təbii ki, bu hal rəqib üçün çətinlik yaradacaq. Ümid edirəm ki, ən yaxşı komanda qalib gələr və ya heç-heçə də pis nəticə sayılmaz.
- "Qarabağ" güclü rəqibindən xal ala bilər?
- Evdə oynaması komanda üçün əlavə üstünlükdür və bu amilə görə rəqibindən xal ala bilər. Azərbaycan klubunun heyətində bacarıqlı və keyfiyyətli futbolçular yer alır. Komandanın Bakıda çıxış etməsi mühüm rol oynayacaq. Sadəcə, inanmaq lazımdır və əllərinə düşən fürsətdən düzgün yararlanmalıdırlar.
- Bəzi əcnəbi mütəxəssislər də Azərbaycan çempionunun formada olduğunu və pley-offa yüksələ biləcəyini deyir. Siz bu barədə nə düşünürsünüz?
- Bəli, "Qarabağ"ın ilk "24-lüy"ə düşmək üçün yaxşı şansı var. Sadəcə, komandada olan hazırkı inamı qorumaq lazımdır. Bu komanda yüksək keyfiyyətə malikdir və bundan istifadə etməlidir. Belə olan halda "Qarabağ" qitənin ən nüfuzlu klub turnirində növbəti raunda adlaya bilər.
- Ümumiyyətlə, "Qarabağ"dan ayrıldıqdan sonra bu komanda ilə bağlı məlumatlar öyrənməyə davam etdiniz?
- Bəli, mən həmişə "Qarabağ"ı izləyirəm. Baxmayaraq ki, orada uzun müddət çıxış etməmişəm. Lakin Azərbaycanda möhtəşəm bir təcrübə yaşamışam və komandaya hər zaman ən yaxşısını arzulayıram.
- Ağdam kollektivi Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində sonuncu sınağını İngiltərənin digər təmsilçisi "Liverpul"a qarşı keçirəcək. Bu matçla bağlı nə deyə bilərsiniz?
- Həqiqətən həm ingilis, həm də azərbaycanlı azarkeşləri möhtəşəm matç gözləyir. "Liverpul" güclü rəqibdir. Çempionlar Liqasında əsas mərhələnin son matçı olacaq. "Qarabağ"dan layiqli mübarizə gözləməyə dəyər.
- Həmin qarşılaşmanı izləmək üçün Liverpula getməyi düşünürsünüz?
- Bunu həqiqətən çox istəyirəm. "Liverpul" - "Qarabağ" oyunu zamanı orada olmağa çalışacağam.