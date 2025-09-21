"Арсенал" в добавленное время ушел от поражения в матче с "Манчестер Сити"

Лондонский "Арсенал" на последних минутах ушел от поражения в матче с "Манчестер Сити" в рамках пятого тура чемпионата Англии по футболу.

Как сообщает Report, встреча на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершилась со счетом 1:1.

Игру обслуживала бригада под руководством рефери Стюарта Атвелла.

На девятой минуте Эрлинг Холланд открыл счет и вывел "горожан" вперед. Габриэл Мартинелли на 90+3-й минуте забил ответный мяч.

После этой игры "Манчестер Сити" располагается на девятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства с семью очками, "Арсенал" с 10 очками находится на второй строчке.

В следующем туре "горожане" 27 сентября примут на своем поле "Бёрнли", а "канониры" 28 сентября сыграют в гостях с "Ньюкасл Юнайтед".