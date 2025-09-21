"Арсенал" в добавленное время ушел от поражения в матче с "Манчестер Сити"
Футбол
- 21 сентября, 2025
- 22:03
Лондонский "Арсенал" на последних минутах ушел от поражения в матче с "Манчестер Сити" в рамках пятого тура чемпионата Англии по футболу.
Как сообщает Report, встреча на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершилась со счетом 1:1.
Игру обслуживала бригада под руководством рефери Стюарта Атвелла.
На девятой минуте Эрлинг Холланд открыл счет и вывел "горожан" вперед. Габриэл Мартинелли на 90+3-й минуте забил ответный мяч.
После этой игры "Манчестер Сити" располагается на девятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства с семью очками, "Арсенал" с 10 очками находится на второй строчке.
В следующем туре "горожане" 27 сентября примут на своем поле "Бёрнли", а "канониры" 28 сентября сыграют в гостях с "Ньюкасл Юнайтед".
